Estudiantes universitarios protestan en el bulevar Suyapa exigiendo habilitación de operaciones de buses “brujitos”

Tegucigalpa – Un grupo de estudiantes universitarios realizaron este martes una protesta en un carril del bulevar Suyapa frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la ciudad de Tegucigalpa, capital hondureña.

El motivo de la protesta es que los estudiantes exigen la habilitación de operaciones buses conocidos “brujitos” en la UNAH argumentando que se sienten más seguros.

Adicionalmente, los estudiantes señalaron que en los buses rapiditos sufren de constantes asaltos y robos por ladrones.

El lunes, empresarios y dirigentes del transporte público realizaron un paro de las diferentes rutas, entre ellas el de la UNAH, denunciando competencia desleal por unidades de servicio privado.

Como consecuencia de la protesta de los transportistas públicos, retiraron el servicio de buses “brujitos” en la UNAH.

“La solución es que buscamos que el transporte de RTU siga funcionando como estaba anteriormente”, expresó uno de los estudiantes que protestan. AG