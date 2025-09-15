Estudiantes muestran con orgullo su identidad nacional con trajes culturales

Tegucigalpa– Los estudiantes de los diferentes colegios a nivel nacional muestran con orgullo su identidad nacional con trajes culturales.

Miles de jóvenes desfilan este 15 de septiembre mostrando sus mejores galas en conmemoración de los 204 aniversarios de independencia patria.

Con trajes típicos jóvenes estudiantes honran el aniversario de independencia este 15 de septiembre pic.twitter.com/Ni961FC7v7 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 15, 2025

En los diferentes centros educativos de media, grupos de estudiantes lucen vestimenta alusiva a la cultura del país destacando los símbolos patrios, los héroes nacionales, tradiciones, costumbres y hasta la gastronomía nacional , sin duda alguna estos trajes elaborados con gran creatividad y de materiales que también realzan la cultura y los productos hondureños le da un valor agregado a los desfiles patrios.

Asimismo, en las diferentes ciudades del país los jóvenes desfilan y muestran sus trajes típicos que hacen honor a las diferentes etnias que tiene Honduras.

Asimismo, destacan la vestimenta folclórica, la de los garífunas, la lenca, entre otras, de esta forma se mantiene viva la cultura y la historia de la patria en este 204 aniversario. IR