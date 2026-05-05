Estudiantes hondureños en Taiwán piden al Gobierno agilizar pago de becas tras cinco meses de atraso

Tegucigalpa- Un grupo de estudiantes hondureños que cursa estudios en Taiwán envió una carta al presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Fátima Juárez, solicitando la pronta intervención para resolver el retraso en el desembolso de sus becas.

En la misiva, los universitarios expresan su “profunda preocupación” ante la falta de pago y la incertidumbre sobre la continuidad del programa, administrado por SEDESOL. Señalan que, aunque el atraso inicial fue atribuido a la falta de aprobación del Presupuesto General en el Congreso Nacional de Honduras, la situación persiste pese a que dicho instrumento ya fue aprobado.

Los estudiantes advierten que están próximos a cumplir cinco meses sin recibir el estipendio, lo que ha generado dificultades para cubrir matrícula y gastos básicos, poniendo en riesgo la continuidad de sus estudios.

“Nos encontramos lejos de nuestro país, esforzándonos por avanzar en nuestra formación profesional y representar con orgullo a Honduras; sin embargo, sin este apoyo, continuar se vuelve cada vez más difícil”, exponen los estudiantes en la carta enviada, que recepciona Proceso Digital.

Ante este escenario, los becarios solicitan al Gobierno agilizar de manera urgente la firma de contratos pendientes y el desembolso de fondos, así como brindar información clara sobre la continuidad del programa.

La petición se da en medio de crecientes preocupaciones sobre el cumplimiento de compromisos estatales con estudiantes en el extranjero, quienes dependen de estas becas para sostener su formación académica.LB