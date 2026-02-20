Estudiantes hondureños con Becas 20/20 en Cuba a punto de abandonar estudios tras cancelación del convenio

Tegucigalpa – Un grupo de 99 estudiantes hondureños que cursan especialidades médicas en Cuba denunció que se encuentran “en el aire” luego de que se cancelara el convenio de Becas 2020, mecanismo mediante el cual viajaron a ese país para continuar su formación profesional.

La doctora Yazmín Oseguera y la licenciada en enfermería Catherine Palencia, estudiantes de posgrado, explicaron que llegaron a Cuba amparadas bajo el convenio suscrito en 2020, el cual permitía a estudiantes hondureños acceder a estudios de especialización a costos accesibles.

“Nosotros somos estudiantes que llegamos aquí a Cuba bajo un convenio de becas 2020. Cuando ingresamos en 2024, casualmente ese mismo año, la ministra en ese momento, Carla Paredes, hizo un acuerdo con la Comercializadora de Servicios Médicos y cambió el convenio, es decir, canceló el convenio de Becas 2020, que era el medio por el que todo estudiante hondureño podía acceder de manera económica”, manifestó Oseguera.

Según relataron las representantes del grupo de becarios afectados, tras la modificación quedaron bajo nuevas condiciones administrativas y financieras, incluyendo el cambio de moneda de pago a dólares estadounidenses, lo que elevó considerablemente los costos de matrícula y residencia.

“A partir de finales de 2024 y durante 2025 iniciamos gestiones para buscar apoyo. Tuvimos reuniones con autoridades, incluso con el ministro de Sedesol, y todos nos prometieron ayuda, pero al final nada se cumplió”, lamentaron.

Las estudiantes señalaron que también realizaron una visita a Casa Presidencial y sostuvieron un encuentro con el expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien —según indicaron— se comprometió a brindar respaldo, compromiso que aseguran no se concretó.

Denunciaron además que, tras solicitarles un listado con los datos de todos los afectados, únicamente se levantó un censo. “Al ver que éramos estudiantes no afines al partido Libre, nos quedamos por fuera. Los estudiantes del programa Becas 2020 quedamos excluidos, mientras que el convenio de las secretarías de Salud y Sedesol es el que está activo”, expresaron.

Indicaron que más de 150 estudiantes quedaron amparados bajo el nuevo convenio, pero quienes pertenecían al programa original de Becas 2020 no fueron incluidos, dejándolos sin respaldo financiero institucional.

Actualmente, los 99 hondureños que cursan especialidades como oftalmología, ortopedia, radiología, dermatología, gastroenterología, coloproctología, urología y anestesiología, entre otras áreas médicas, están en crisis económica y algunos ya están a punto de abandonar sus especialidades porque no pueden pagar, lo que lamentan porque Honduras urge de especialistas.

“Con el sacrificio de nuestras familias estamos costeando los estudios de posgrado. Hemos optado a préstamos, pero antes la cifra era accesible; ahora la cantidad que debemos pagar es muy alta. Estamos en un punto en que no sabemos si abandonar la residencia porque ya no tenemos cómo costearla”, concluyeron.

Los afectados hicieron un llamado urgente a las nuevas autoridades hondureñas para que revisen su situación y se reactive un mecanismo que les permita culminar sus especialidades sin que la carga económica recaiga exclusivamente en sus familias. LB