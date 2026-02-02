Estudiantes deberán portar su uniforme habitual, no hay cambios, señala Gobierno

Tegucigalpa – El secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, José Argueta, confirmó que mañana que inicia el año escolar todos los estudiantes deberán utilizar su uniforme habitual.

Aseguró que con ello se evitará que las familias incurran en gastos extras.

«No existen instrucciones del Gobierno para hacer cambios en el color de los uniformes», confirmó el funcionario.

Argueta reiteró que mañana que inicia el año escolar todos los estudiantes deberán utilizar su uniforme habitual y con ello se evitará que las familias incurran en gastos extra. IR