Estudiantes de medicina en asambleas informativas; Sesal confirma pago para hoy, y recuerda “no es salario; es una beca”

Tegucigalpa- Los médicos residentes del país iniciaron este lunes 9 de marzo de 2026 asambleas informativas permanentes, como medida de presión ante 65 días sin recibir el estipendio correspondiente.

La protesta se centra en la falta de firma del convenio tripartito entre Sesal, IHSS y UNAH, así como en la exigencia del pago inmediato de los montos adeudados.

Durante la huelga, se suspenden actividades en áreas no críticas como consultas externas, hospitalización y cirugías electivas, mientras que la atención en emergencias y áreas críticas continúa con normalidad, señalaron los portavoces de los médicos residentes.

Es beca, no salario

Por su parte, el subsecretario de Salud, Eduardo Midence, aclaró que “no es salario; es una beca” y enfatizó que los médicos residentes no son empleados de la SESAL, sino profesionales en formación que reciben un apoyo económico para cubrir sus gastos.

Según Midence, “fue una irresponsabilidad de la administración anterior no pagar estos montos”, pero recalcó que la institución solo brinda el estipendio y que los residentes siguen cumpliendo con su formación académica y práctica.

“Ya se ha revisado el convenio por parte de las autoridades, en ese sentido, desde el viernes pasado se entregó a la UNAH y estamos a la espera de la revisión”, expresó Midence, quien además dijo que ya se habían alcanzado acuerdos con dirigentes de los residentes.

491 Médicos

Ante esto, la representante de los médicos, Daniela Matamoros, expresó que “nosotros representamos 491 médicos, como bien es cierto esto es una beca, recuerden que somos médicos graduados y colegiados, estamos en postgrado, trabajamos más de 36 horas, la beca nos sirve para pagar equipos, renta, parqueo, para alimentación, a lo largo de los años, más de 5 años no se aumenta y todo sube en el país, es una historia repetitiva, todos los años debemos hacer asambleas para que respeten nuestros derechos y eso no es justo”.

“Deberían de reconocer más, agradecemos el gesto de la Sesal pero hasta el momento no tenemos nada por escrito, no solo soy yo, somos 491 médicos que tienen voz y voto, hemos esperado desde febrero cuando entregamos nuestra documentación, esperamos y tenemos 69 días sin sueldo y nadie nos espera a nosotros, si es cierto que nos pagaran a medio día entonces esperamos algo que refuerce eso”, argumentó. IR