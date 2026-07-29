Estudiantes de Medicina de la UNAH- Valle de Sula protestan por falta de docentes y mejoras académicas

San Pedro Sula.- Estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS) realizaron acciones de protesta para exigir a las autoridades universitarias la contratación de más catedráticos y mejoras en las condiciones académicas.

Los universitarios manifestaron su preocupación por la falta de personal docente, una situación que, según señalaron, afecta el desarrollo de las clases, la formación profesional y el cumplimiento adecuado del plan académico de la carrera.

Los estudiantes indicaron que la alta demanda de la carrera de Medicina requiere contar con una mayor cantidad de profesores para garantizar una enseñanza de calidad y una adecuada supervisión durante el proceso de formación.

Además de la contratación de nuevos catedráticos, los manifestantes solicitaron mejores condiciones en las aulas, laboratorios y espacios destinados a la práctica médica, con el objetivo de fortalecer la preparación de los futuros profesionales de la salud.

Los alumnos hicieron un llamado a las autoridades de la UNAH para abrir espacios de diálogo y atender sus peticiones, advirtiendo que continuarán con las acciones de protesta hasta obtener respuestas concretas a sus demandas. IR