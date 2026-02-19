Estudiantes de la Licenciatura de Enfermería exigen pago de salario beca

Tegucigalpa- Estudiantes de enfermería protestan este jueves en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH), exigiendo el pago de su salario beca, el cual no se les ha depositado desde diciembre.

Los jóvenes señalaron que la falta de este ingreso afecta su economía y dificulta cubrir gastos básicos durante sus prácticas y estudios.

En ese sentido, solicitaron una solución inmediata por parte de las autoridades.

La protesta se desarrolla de manera pacífica, mientras los estudiantes esperan una respuesta sobre la fecha en que se realizará el pago pendiente y garantías de que esta situación no se repita.

Según sus denuncias son 5,300 lempiras los que mensualmente deben recibir como parte de su salario beca, y en la actualidad más de 230 estudiantes son afectados con el retraso. IR