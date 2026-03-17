Estudiantes de biología en el Valle de Sula se toman facultad en protesta por problemas internos con su formación

Tegucigalpa– Estudiantes de la carrera de Biología en el Valle de Sula tomaron las instalaciones del edificio académico en protesta por la readecuación de giras de campo y otras problemáticas internas que afectan su formación académica.

En ese sentido, los estudiantes exigen que las autoridades universitarias atiendan sus demandas y busquen soluciones a las dificultades que enfrentan dentro de la carrera.

Los estudiantes señalaron que mantendrán la toma hasta tener respuestas favorables a sus peticiones.

Señalaron que están readecuando fechas en sus giras de campo y eso les afecta en su formación.

Asimismo, indicaron que les reasignen los espacios para sus laboratorios que fueron quitados.

“Solo queremos que nos escuchen y respeten sus derechos fundamentales como estudiantes”, apuntó Victoria Moreno, vocera de los estudiantes. IR