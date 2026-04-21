Estudiante universitario sufre daño permanente en su ojo tras disturbios en los bajos del CN

Tegucigalpa – Un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sufrió un daño permanente en su ojo izquierdo tras los disturbios ocurridos en los bajos del Congreso Nacional.

El herido fue identificado como Axel Medina Castellanos, estudiante de la carrera de Trabajo Social.

El joven había sufrido un supuesto evisceración ocular sin posibilidad de reparación, de acuerdo a las imágenes de rayos X divulgadas por el Frente de Reforma Universitaria (FRU).

Este lunes, estudiantes universitarios se enfrentaron con policías en los bajos del Congreso Nacional ya que los primeros exigían no reducción del presupuesto, pese a que en el momento del hecho, ya había acuerdo.

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Los estudiantes encapuchados lanzaron piedras e intentaron quitar la barricada que tienen los agentes policiales en los bajos del Legislativo, sin embargo, los uniformados lanzaron gases lacrimógenos para repeler los disturbios. AG