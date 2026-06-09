Estudiante de medicina y taxista VIP era hombre asesinado en colonia Cerro Grande

Tegucigalpa – Un estudiante de la carrera de medicina era el conductor de taxi VIP el hombre que fue asesinado el lunes en la zona ocho de la colonia Cerro Grande en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

El occiso fue identificado como Wilson Ramiro Gudiel Corrales (40), que también era estudiante universitario.

Se informó que la víctima recibió una notificación para realizar una “carrera”, pero que fue raptado y le quitaron la vida a disparos, aunque se desconoce el lugar donde fue asesinado.

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El cuerpo fue encontrado en horas de la mañana del lunes en una calle de tierra que conduce al departamento de Olancho, a la altura de la colonia Cerro Grande.

Los familiares llegaron a la morgue judicial para identificar el cuerpo y constataron que se trataba de Wilson Ramiro Gudiel Corrales.

La inseguridad le arrebata la vida al menos a seis personas cada día en Honduras, de acuerdo a los recuentos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. AG