“Estrenos por menos de 600 lempiras”, el grito desesperado del comercio informal en la capital

Tegucigalpa – Altamente afectados por la polarización política y la crisis postelectoral, el comercio informal busca reactivar la economía familiar con ofertas que buscan poder vender toda la mercadería antes del fin de año.

Darwin y Daniel son dos comerciantes informales que ofrecen calzado y ropa por menos de 200 lempiras en el centro de la capital.

Si bien hay tenis juveniles por 370 lempiras, también hay zapatos para dama y caballeros por 200 lempiras, dijo Darwin.

Lo anterior es para ayudar a la población y que la población me ayude, expresó.

Entre tanto, Daniel indicó que ofrece camisetas que combinan con los tenis por menos de 200 lempiras.

En ese orden, los comerciantes informales ofrecen el conjunto completo (camisa, pantalón y zapatos) por menos de 600 lempiras.

Lo anterior es un grito desesperado del comercio informal que busca reactivar la economía familiar.

Cabe señalar que la tardía declaratoria del ganador de las elecciones del pasado 30 de noviembre, provocó una alta incertidumbre en el comercio nacional, por lo que los comerciantes buscan mejorar las ventas para la temporada de fin de año. (RO)