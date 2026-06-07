Estrella Roja asciende a la primera división de Honduras tras golear al Hondupino

Tegucigalpa.– El club Estrella Roja se convirtió en el nuevo inquilino de la primera división del fútbol hondureño al derrotar por 4-1 al Hondupino en el partido de vuelta de la final de la Liga de Ascenso.

Estrella Roja, que tiene al guatemalteco Óscar Isaula en el banquillo, logró revertir un marcador adverso en el tramo final del encuentro disputado en el estadio Marcelo Tinoco, de la ciudad de Danlí.

Hondupino, dirigido por el colombiano Eduardo Preciado, se había adelantado en el marcador en el minuto 45 por medio del delantero Cristian Willy Dereck, quien batió al guardameta rival con un potente remate de derecha.

Tras el empate sin goles (0-0) en el partido de ida jugado en Trojes, Hondupino mostró una mayor solvencia futbolística en la primera mitad e incluso dispuso de oportunidades para ampliar la ventaja.

Sin embargo, la reacción del Estrella Roja llegó en los últimos compases del juego: Edilson Gómez firmó el empate 1-1, y el argentino Nahuel Luna, con un certero remate de cabeza, anotó el 2-1.

Frelys López puso tierra de por medio al firmar el 3-1, y Raúl Alejandro ‘Pájaro’ Benítez aprovechó los espacios en el tiempo de descuento para decretar el 4-1 definitivo.

Con este resultado, los comandados por Isaula sustituirán en el máximo circuito al Victoria, de La Ceiba, que descendió en el pasado torneo Clausura.

Hasta ahora se desconoce el rival ante el que debutará el Estrella Roja en el campeonato Apertura que se iniciará en agosto próximo.

En el fútbol de primera división de Honduras compiten 11 equipos, encabezados por Motagua, ganador del Clausura, en mayo.

Se suman Olimpia, Real España, Marathón, Olancho, Choloma, Platense, Universidad Pedagógica, Juticalpa, Génesis y el nuevo ascendido. EFE/ir