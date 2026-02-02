Estrategia para desarrollar un sistema que genere la energía para el desarrollo de la nación

Ing. René Alfredo Soto Rivera

Honduras debe iniciar un proceso de ordenamiento del territorio utilizando las cuencas hidrográficas como unidad de desarrollo y planificación, es decir, saber con exactitud cuales son las potencialidades energéticas que se podrían desarrollar en cada una, de la misma forma habrá que determinar la capacidad productiva de los suelos en cada una y los cultivos ya existentes, haciendo esto una realidad se estarían desarrollando los sistemas de generación aislada y potenciando cada cuenca como primera opción

La ventaja de realizar el desarrollo de cada cuenca es que se evitan las pérdidas por transmisión, las cuales están entre el rango de 34-36% y además entre cuencas se podría establecer una conexión en el caso que una de ellas necesite o pueda transmitir un excedente a la otra, la segunda forma es cambiando todas las lámparas del alumbrado público a sistemas fotovoltaicos y/o híbridos, es decir, sol y viento.

La tercera forma de generar energíaes convirtiendo los consumidores (residencial, comercial e industrial) en productores, instalando sistemas que generen energía para el autoconsumo y que el excedente lo ingresen a la red, reformando las leyes que impidan el desarrollo de esta forma de generación, y de igual forma se realizaría con los otros dos sectores, allí hay medianos consumidores y altos, estos últimos como: las empresas cementeras, ingenios azucareros, industrias diversas, etc, podrían producir su propia energía como ya lo hacen algunos de ellos.

Mientras tanto se realizan las labores de restauración y reforestación en las cuencas hidrográficas para recuperar el caudal ecológico natural para evitar las inundaciones en la parte baja de la misma, de manera simultánea se estudia y planifica la construcción de represas alternas o lagunas captadoras de agua , siendo la cuarta forma, producto de las tormentas generadas por el cambio climático, de esta manera se estaría controlando las inundaciones en las ciudades ubicadas en ambas costas.

Con esta estrategia podríamos empezar a generar un excedente de energía que debemos invertir en varios sectores : social, ambiental y agropecuario, entendiendo que la energía suministrada debe ser a costos simbólicos a efecto de generar el desarrollo de nuevos procesos industriales que nos garanticen y ayuden al control de la contaminación y la generación de procesos en el sector agropecuario relacionados con: desarrollo técnico, transformacion y almacenamiento de alimentos.

Honduras, al igual que otras naciones debe de desarrollar estos sistemas e impulsar todas las formas de generación de energía natural que tenemos, a saber: Biomasa forestal (no árboles), hídrica, eólica, geotérmica, mareomotriz, fotovoltaica,etc. El no hacerlo es desconocer y darle la espalda a la tecnología y a la ciencia, pero sobre todo al pueblo hondureño, ya es tiempo que dejemos de ver la energía como un simple negocio para un grupo, estamos claros que sin inversión no hay proyectos, por eso debemos ser eficientes a nivel del gobierno y no soltar el liderazgo o buscar alguna forma de ser socios mayoristas.

Los recursos naturales están allí, igualmente el recurso humano, los temas legales y administrativos se pueden arreglar para tener reglas claras, que se puede cambiar el sistema, claro que si, lo que se necesita es voluntad política e iniciar una nueva era de generacion de energia renovable, y de esta manera estaremos contribuyendo como nación al tema del cambio climático e implementando el desarrollo sostenible.

Pero sobre todo dándole un respiro al pueblo que hoy por hoy solo importa en las campañas electorales, con la energía podemos llevar a mejores condiciones de vida a la sociedad en general e igualmente al sector privado con incentivos, reglas claras y facilitando los procesos administrativos.