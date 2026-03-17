“Estoy enfocada en mi trabajo diario”, dice presidenta de la CSJ consultada por juicio político

Tegucigalpa – “Ya no me quiero referir a ese tema, yo estoy ciertamente enfocada en mi trabajo diario”, respondió la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, cuando fue consultada sobre un juicio político en su contra.

La jefa del Poder Judicial desglosó que las comisiones nombradas por el pleno para trabajos específicos están haciendo su trabajo para cumplir lo solicitado por el Poder Legislativo.

“Todas la comisiones nos reunimos dos o tres veces a la semana, o de repente de acuerdo a nuestras disponibilidades porque créanme que hay muchas necesidades aquí de actuar”, señaló.

Manifestó que las actividades administrativas consumen gran parte de su tiempo.

Sobre las indagaciones que hacen personeros del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en ese poder del Estado, la magistrada presidenta refirió que “se les colabora en lo que en derecho se les puede dar acceso”.

Ráquel Obando, realizó este martes un recorrido por la Secretaría de la Sala Penal para constatar las condiciones en las que ahora laborarán los servidores judiciales, mostrándose muy satisfecha por la notable mejora en los espacios, lo que permitirá optimizar el trabajo, agilizar la resolución de los recursos y brindar una atención más eficiente, digna y de calidad a cada usuario del sistema de justicia.

Destacó que la remodelación de la Secretaría de la Sala Penal representa un paso significativo en el fortalecimiento institucional. Señaló que estas acciones no solo mejoran las condiciones de trabajo de los servidores judiciales, sino que también se traducen en una atención más eficiente, digna y de mayor calidad para cada usuario del sistema de justicia.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Poder Judicial de continuar impulsando iniciativas que modernicen los servicios, optimicen los procesos y acerquen la justicia a la ciudadanía, promoviendo espacios adecuados tanto para el personal como para quienes acuden en busca de una respuesta oportuna. JS