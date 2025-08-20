Frase del día«Estos tres hondureños (Arcadio López, Perfecto Enamorado y Antonio Kattan) son ya los tres primeros presos políticos en este año, a pesar de que no se conocían, a pesar de que nunca participaron en una reunión y mucho menos entre sí”.Por: Proceso Digital20 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Hugo Maldonado | Defensor de Derechos Humanos Noticias recientes SaludSeis de cada diez pacientes atendidos en el Mario Mendoza presentan depresión o ansiedad NacionalesENEE anuncia cortes de energía este sábado 23 de agosto en distintas zonas del país Política“Hay que salir a votar, hágalo para defender la democracia”: Nasry Asfura NacionalesCondiciones secas en la mayor parte del país, temperaturas cálidas Liga NacionalMotagua consigue su primer triunfo en el Apertura 2025