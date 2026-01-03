“Esto viene empezando, estamos muy alegres”: Hilda Caldera

Tegucigalpa- La socióloga venezolana Hilda Caldera de Landaverde dijo este sábado que el pueblo venezolano está alegre, pero que esto viene empezando, falta Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.

“Estamos alegres con esta noticia, es un proceso que viene empezando y debemos de tener la confianza necesaria para poder celebrar la caída de este régimen”, manifestó.

Afirmó que debemos esperar que salgan noticias de Venezuela, me comunique con mis hermanos en Venezuela y es poco lo que saben ellos allá, tenemos más información nosotros que estamos en el exterior.

Sostuvo que están esperando que salgan más noticias, esperemos una transición pacífica.“Los llamados es que la gente salga, pero hay una relativa calma en espera de noticias”, apuntó. IR