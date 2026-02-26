“Esto no tiene remedio”, claman derechohabientes del IHSS

Tegucigalpa- Una vez más, las largas filas marcaron la jornada de este jueves en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde decenas de derechohabientes denunciaron el drama humano que enfrentan a diario pese a cumplir puntualmente con el pago de sus cuotas mensuales.

Desde tempranas horas de la madrugada, asegurados provenientes de distintos puntos del país aguardaban con la esperanza de obtener una cita médica o al menos un “cupo perdido”, pero la mayoría regresaron a casa con las manos vacías.

“Esto no tiene remedio”, expresó con resignación un derechohabiente que viajó desde El Zamorano. Según relató, hizo el esfuerzo de trasladarse hasta la capital, pero no encontró disponibilidad de citas ni siquiera un cupo perdido para ser atendido.

Otra señora, visiblemente indignada, contó que lleva una semana intentando conseguir atención médica. “Desde finales del año pasado me dijeron que en enero; después que en febrero y ahora que en marzo. Esto no sirve para nada”, reclamó, asegurando que la espera se ha convertido en una carga desesperante.

Un adulto mayor resumió su experiencia en pocas palabras: “No encontré cita”, dijo con evidente frustración tras varias horas de espera.

El panorama no es distinto para quienes logran agendar consulta. Una mujer relató que viajó desde La Mosquitia tras conseguir una cita, pero tuvo que llegar a las 11 de la noche del miércoles para asegurar un lugar en la fila. Ya había intentado antes y no había podido. La fila es igual en la farmacia, comentó.

En el área de farmacia, los testimonios también reflejan incertidumbre. Algunos medicamentos están disponibles, pero otros no. “Aquí es una rifa”, manifestó uno de los entrevistados, al señalar que nunca se sabe si podrá reclamar el tratamiento completo recetado por el médico.

Consultados sobre si han percibido alguna mejoría con las nuevas autoridades del IHSS, los derechohabientes coincidieron en que, por ahora, la situación sigue igual. “Ya estamos perdiendo la esperanza de que haya mejoría, pero hay que esperar un poco… aunque parece que esto no tiene remedio”, concluyeron.

Mientras tanto, el drama humano continúa repitiéndose día tras día, entre largas filas, incertidumbre y la angustia de miles de asegurados que, pese a cumplir con sus aportaciones, no logran recibir atención oportuna.LB