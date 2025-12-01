“Esto no se termina hasta que se cuente el último voto”: María Antonieta Mejía

Tegucigalpa – La diputada y aspirante a designada presidencial, María Antonieta Mejía dijo esta noche tras conocer los primeros resultados preliminares que “esto no se termina hasta que se cuente el último voto”.
Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), dieron a conocer los primeros resultados con el 34.25 % de las actas con una ventaja hacia el candidato presidencial del Partido Nacional Nasry Asfura con 530 mil 073 votos, le sigue Salvador Nasralla con 506 mil 316, luego Rixi Moncada con 255 mil 972. Nelson Ávila (Pinu-SD) con 10 mil 698 votos y Mario Rivera (DC) con 2 mil 152 votos.
En ese sentido, Mejía dijo que las personas en las mesas no se muevan, sigan contando los votos y recolectando las actas.
“Seguimos alimentando nuestro centro de cómputo, esto apenas comienza y con la ayuda de Dios y del pueblo hondureño vamos a ganar este proceso electoral”, apuntó. IR