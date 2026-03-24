“Esto no es revancha, es control constitucional”, defiende Tomás Zambrano sobre juicio político

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano dijo la noche de este lunes que la admisión de denuncia para juicio político al Fiscal General, Johel Zelaya, no es revancha, es control constitucional establecido en la Constitución.

– Propuso que a los diputados que provocan caos y zafarrancho en el hemiciclo se les deduzcan 15 días de salario.

El jefe del Legislativo señaló que lo ocurrido esta noche es histórico porque es la primera vez que se aprueba un juicio político desde que se instauró en 2013.

Recordó que previo a 2013 lo que existía era la interpelación de funcionarios, por lo que lo que aprobó el Congreso esta noche debe verse como aprendizaje para que los actos de abuso a la ley no vuelvan a ocurrir en Honduras.

Lamentó y pidió disculpas por el comportamiento de la bancada de Libre que generó caos y zafarrancho en el hemiciclo.

Zambrano citó que el Partido Nacional estuvo en insurrección legislativa en el periodo anterior porque no se les otorgaba la palabra, sin embargo en la sesión de esta noche se les daría espacio a todas las fuerzas representadas en la Cámara.

Recordó que este proceso de juicio político es el número 12 desde que se aprobó en 2013. En las 11 veces anteriores Libre fracasó porque nunca contó con los votos requeridos (86).

Propuso que a los diputados que provocan caos y zafarrancho en el hemiciclo se les deduzcan 15 días de salario. Pero para esto sugirió que los medios le pregunten a la población si está de acuerdo. JS