“Esto apenas empieza, reto a Isis Cuéllar a presentarse, ella es la culpable”, dice Cardona tras salir de audiencia

Tegucigalpa – El exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, salió este martes de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para cumplir la medida de arresto domiciliario ordenada por un juez, en el marco del denominado caso del “cheque video”.

A su salida, Cardona aseguró que acatará lo dispuesto por las autoridades judiciales y defendió su inocencia frente a las acusaciones del Ministerio Público.

“Estamos respetando la ley, yo me someto a la ley y al debido proceso. Esto apenas comienza, vamos a defendernos y a demostrar nuestra inocencia de todas las acusaciones que se nos imputan”, expresó el exfuncionario ante los medios de comunicación.

Cardona también indicó que no posee ningún tipo de influencia política o conexión con el poder que le permita evadir la justicia. “Yo no tengo ninguna influencia y ninguna conexión con el poder, vamos a respetar el arresto domiciliario”, afirmó.

El juez designado en la audiencia de declaración de imputado dictó la medida de arresto domiciliario no solo contra Cardona, sino también contra otras cuatro personas vinculadas al mismo caso: Eleny Galeas, Iris Paola Pérez, Ilsy Valeska Baquedano —asistente de Isis Cuéllar— y Reniery Fabrizzio Lazzaroni.

La próxima audiencia se realizará el viernes, cuando el Ministerio Público presentará los elementos probatorios del caso.

“El Ministerio Público va a presentar las pruebas y nosotros vamos a estar aquí para defendernos”, señaló Cardona, reiterando su disposición de enfrentar el proceso judicial.

El caso del “cheque video” investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, uno de los escándalos recientes que ha puesto nuevamente en el centro del debate el tema de la corrupción en instituciones del Estado. LB