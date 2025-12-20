Estiman que antes del 24 de diciembre estará finalizado escrutinio presidencial

Tegucigalpa – El abogado Leonel Núñez, quien forma parte del consejo departamental de Francisco Morazán, estima para el 24 de diciembre la declaratoria electoral en el nivel presidencial.

“Así como va avanzando el escrutinio especial, va bastante rápido”, dijo al relatar que el primer día del proceso se reportaron hechos reprochables como que hubo urnas que iban en cero.

No obstante, después de ese día, el profesional del derecho señaló que el proceso ha avanzado. “Creemos que, para el lunes, máximo el martes ya tendremos el resultado final para el nivel presidencial y la próxima semana se empezará con las alcaldías y las diputaciones”, indicó.

Las proyecciones de Núñez apuntan a que el 29 de diciembre el escrutinio especial estaría concluido en un 100 %.

El conteo especial consiste en la revisión de miles de actas que presentan inconsistencias, conforme a lo establecido en la Ley Electoral. Solo en el nivel presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá revisar y corregir 2,773 actas que no lograron ser validadas durante el escrutinio preliminar.

Para seguir el escrutinio especial, las autoridades electorales han habilitado su página en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zm4gTDkFwcE. VC