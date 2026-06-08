Ester Expósito sueña con tomar «las riendas» tras una década de cine y televisión

Nueva York – La actriz española Ester Expósito debutó este domingo en el festival de Tribeca, en Nueva York, con el thriller psicológico ‘Dante’, un nuevo hito en su carrera de cine y televisión que suma ya una década, y en la que sueña con tomar «las riendas» con proyectos propios, según dijo a EFE.

Expósito (Madrid, 2000) interpreta el papel de una «tía de barrio, macarra», llamada Mac, junto a un elenco de lujo encabezado por Chino Darín, Vicente Romero, Isak Férriz y Asier Etxeandia en la segunda película del cineasta español Hugo Ruiz, una obra «independiente, un poco ‘kinky y punky'», según la describió hoy en la alfombra roja.

«Siempre es bonito hacer, apostar y confiar en este tipo de proyectos y que encima salga bien la jugada y puedas presentar en un festival como Tribeca, que además es el primer festival estadounidense. Es muy emocionante», apostilló la actriz.

«Creo que la gente va a disfrutar de verme tan distinta en todos los sentidos», sostuvo la intérprete, que apareció por primera vez en la pantalla pequeña en 2016, con papeles en las series ‘Vis a vis’ y ‘Centro médico’, y saltó a la fama con ‘Élite’ (2018-2020) en el rol de la sensual, rica y liberal colegiala Carla Rosón.

Desde entonces, la también modelo, imagen de marca y reina de las redes sociales no ha parado, cosechando una decena de títulos para el séptimo arte bajo el brazo y poniéndose a las órdenes de cineastas como Jaume Balagueró (‘Venus), Pedro Martín-Calero (‘El llanto’) y, más recientemente, Polo Menárguez (‘El talento’).

«Siempre, desde niña, lo que no me faltó fueron ganas y determinación», reflexionó Expósito sobre las cualidades que le han permitido mantener esa trayectoria ascendente.

«Esto fue lo que lo único que he querido hacer siempre. Siempre lo tuve claro, y creo que eso es lo que ha hecho que las cosas pasen tan pronto, ¿no? Y tener la suerte de poder trabajar tanto, tan joven, desde tan joven», agregó.

De cara al futuro, la actriz responde con resolución sobre dónde se ve dentro de otros diez años: «Me gustaría que levantando mis propios proyectos, mis propias historias. No sé si dirigiendo, o solo produciendo y actuando, y escribiéndolas, a lo mejor».

«Tomando un poco las riendas, más que esperando a ver quién llega. Siendo yo un poco la que cree mi universo», resumió.

Expósito aseguró que sigue enamorándose del cine, un arte en el que comparte la fascinación de otros colegas por la «magia» de «tener muchas vidas» y no tener que dedicarse a un solo trabajo, pues hay que formarse para cada personaje, ya sea aprendiendo ballet, a montar a caballo o a practicar lucha, enumeró.

De momento, Expósito suma otro título a su currículo de la mano de Ruiz, a quien consideró un director «increíble» y con el que se sentará a dar un coloquio esta noche en tras el estreno de ‘Dante’ en un cine del East Village de Manhattan, donde la esperaban una decena de medios a su llegada y posó con soltura.

«Es una actriz increíble que, además, es la primera que llega, la última que se va, se sabe el texto… O sea, es una auténtica profesional y es una maravilla», declaró por su parte el cineasta, encantado de que ella, que «puede prácticamente hacer lo que quiera», se lanzara de lleno a su nuevo proyecto. EFE