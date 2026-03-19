Este viernes se juramentará el perito que investigará caso de exjerarca militar

Tegucigalpa-Este viernes se juramentará el perito que investigará las diligencias prejudiciales contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

La Fiscalía ha solicitado a un tribunal de justicia la juramentación de un perito que se encargue de analizar información relacionada con denuncias interpuestas por periodistas en contra del exjerarca castrense Hernández, quien usó fondos públicos a través de los medios de las Fuerzas Armadas para generar campañas sistemáticas de ataques y amenazas, al grado de llamarlos “sicarios de la verdad” por cuestionar las ejecutorias castrenses durante el pasado proceso electoral para elegir un nuevo gobierno.

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En ese sentido, este viernes a partir de las 9:00 de la mañana se llevará a cabo el proceso de juramentación, informó la portavoz de los tribunales de justicia, Bárbara Castillo.

Sostuvo que no hay ningún requerimiento fiscal contra Hernández, lo que procede es la investigación de parte del perito sobre denuncias interpuestas por periodistas contra el exjerarca militar.

El perito se encargará de descargar y analizar videos difundidos en redes sociales, con el fin de revisar elementos vinculados con denuncias presentadas por periodistas. IR

Detalló que los delitos por lo que se investiga son amenazas y coacción contra periodistas. IR