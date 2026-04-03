Este Viernes Santo varios ahogados se reportan en Honduras

Tegucigalpa – Varias personas ahogadas se confirman este Viernes Santo en Honduras, de acuerdo a los reportes de los cuerpos de socorro.

En el Ocotillal, Patuca en Olancho, un menor de 12 años murió por sumersión. No se proporcionaron datos de su identidad.

En una poza del río Poteca en Jamastrán, El Paraíso, el joven Kevin Rodríguez murió por sumersión mientras bañaba con unos familiares, quienes sacaron el cuerpo y se lo llevaron a su residencia.

En la misma vertiente del oriente de Honduras horas más tarde se reportó el deceso de una mujer identificada como Joselyn Xiomara Martínez Santos (17). Fue llevada a un centro asistencial, pero ya no tenía signos vitales.

En el Rancho Manacal sector Cofradía específicamente en las aguas del río Chamelecón se recuperó el cuerpo sin vida del joven Wilson Guevara (20).

El informe preliminar establece que el joven se encontraba bañando en el río, sin embargo transcurrido un período aproximado de 10 minutos, dejaron de visualizarlo, presumiendo que la corriente lo habría arrastrado.

De inmediato, el personal operativo procedió a realizar labores de búsqueda y rastreo en la zona, logrando localizar el cuerpo en la parte baja del puente. Posteriormente, se efectuó la recuperación del mismo y se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin obtener respuesta positiva, confirmándose la ausencia de signos vitales.

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Mientras, en la aldea San Juan de Quelala del municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, se informó que otra persona fue arrastrada por la corriente del Río Grande. Se desconoce la identidad.

En un balneario de Cedeñito en Choluteca se ahogó el joven David Joel López (19), su cuerpo fue encontrado en las profundidades por elementos bomberiles.

Las estadísticas oficiales hasta el Jueves Santo, dan cuenta de al menos ocho personas muertas, la mayoría por ahogamiento, y otras dos están desaparecidas en Honduras. JS