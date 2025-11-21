spot_imgspot_img
Política

Este viernes sale la ruta 2 con maletas electorales

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Este viernes prosigue la salida y llegada de maletas electorales hacia diversos sectores de Honduras.

La ruta 2 comprende los departamentos de Yoro, Copán, Lempira e Intibucá.

Según se informó en los próximos minutos están por salir las maletas electorales que van hacia el departamento de Yoro, mismo que se distribuye en dos partes.

Horas más tarde están previstas las maletas que van hacia el occidente de Honduras como Lempira, Intibucá y Copán.

Llegan maletas electorales a Ocotepeque y Atlántida

Asimismo, se informó que en horas de la medianoche llegaron las maletas electorales al departamento de Atlántida.

Mientras que en la madrugada llegaron las del departamento de Ocotepeque y esta mañana llegaron las del departamento de Colón.

La distribución de las maletas electorales se realiza conforme al cronograma electoral. IR

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024