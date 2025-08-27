Este sábado se realizará la tercera inhumación del año

Tegucigalpa – La doctora Elisa Reinoso, jefa de la Sección de Identificación Humana de la Dirección de Medicina Forense (DMF), informó hoy que el sábado 30 de agosto se llevará a cabo la tercera inhumación de cuerpos no reclamados en la morgue del Ministerio Público (MP).

Los restos mortales yacen en depósitos fríos luego que sus levantamientos se produjeran en diferentes sectores, entre éstos: Danlí, Nacaome, Olancho, Comayagua, Intibucá, Choluteca, Guaimaca, Villa de San Francisco, Río Hondo y Siguatepeque.

Asimismo, se reportan tres levantamientos efectuados en la morgue del Hospital Escuela, además, cuerpos inertes provenientes de las colonias y barrios capitalinos siguientes: La Sagastume, El Prado, El Carrizal y Boulevard del Norte.

Los fallecidos permanecen bajo custodia de la DMF desde hace varios meses, la mayoría en condición de desconocidos; no obstante, como supuesto las autoridades forenses señalan a Rafael Ochoa, mientras que está plenamente identificado el señor Francisco Tomás Núñez Pineda cuyo levantamiento fue realizado en el departamento de Choluteca el día siete de julio del presente año.