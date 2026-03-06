Este sábado se realizará la primera inhumación del año en la capital

Tegucigalpa – La Morgue capitalina realizará mañana la primera inhumación del año para cuerpos no reclamados, donde están programados casi 30 fallecidos para ser sepultados.

La ceremonia se llevará a cabo en el cementerio Los Ángeles, salida al departamento de Olancho.

Este entierro masivo marca el inicio de las inhumaciones oficiales de 2026 por parte de la institución.

Esta acción busca dar un entierro digno a las personas fallecidas que no fueron reclamadas por familiares, cumpliendo con los protocolos establecidos por la morgue.

Según las autoridades se estima que unos 30 cuerpos serán enterrados en dicho cementerio este sábado 7 de marzo, donde se contará con la presencia de un sacerdote quien realizará una oración por sus almas. IR