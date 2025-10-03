Este sábado inician las caravanas de retorno de vacacionistas

Tegucigalpa – Desde el mediodía de este sábado decenas de turistas iniciarán su proceso de retorno tras un largo asueto denominado Semana Morazánica, indicó hoy la Policía Nacional.

La carretera CA-5 que conecta los departamentos centrales con el norte de Honduras será el escenario de varias caravanas de retorno de vacacionistas, indicó la institución armada.

Sin embargo, las autoridades prevén que será hasta el domingo que se formará una caravana de turistas que retornan a la capital hondureña, Tegucigalpa.

Tras el retorno de la mayoría de viajeros se espera que las autoridades brinden un informe sobre las incidencias de este lapso del que gozó la clase obrera del país.

Previsiones del Instituto del Turismo cifran en más de un millón de personas desplazadas para realizar turismo interno desde el pasado fin de semana.

La Semana Morazánica aglutina varios feriados nacionales por lo que la clase privada goza de media semana y los burócratas de toda la semana. (RO)