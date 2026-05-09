Este sábado inhuman a 20 cuerpos sin reclamar en cementerio Los Ángeles

Tegucigalpa – Personal de la Dirección General de Medicina Forense, en coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), realizarán la primera inhumación del año, la cual hará posible el descanso de 20 cuerpos sin reclamar en el cementerio Los Ángeles, ubicado en la salida de la capital hacia el departamento de Olancho.

Según datos de las autoridades, los 20 cadáveres se encuentran en los cuartos fríos donde hay varios de ellos plenamente identificados por lo que se pidió a los familiares llegar a reclamarlos durante la semana.

Se indicó que la mayoría de los fallecidos están en calidad de desconocidos ya que no fue posible su identificación científica por el método de huellas y para realizar otros métodos científicos de identificación como ser odontograma y ADN.

Muchos de estos cadáveres se encuentran en los cuartos fríos del Departamento de Patología desde mediados del año anterior, los levantamientos de estos cuerpos se han realizado en diferentes zonas del centro sur y oriente del país.

Entre los cuerpos que se inhumarán hay dos de recién nacidos. IR