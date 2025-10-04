Este sábado ingresa onda tropical que generará luvias y chubascos en Honduras

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) comunicó que este sábado ingresará una onda tropical en horas de la noche que generará abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos.

Igualmente, estas condiciones climáticas están influenciadas por la convergencia del viento y humedad proveniente desde el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

Los mayores acumulados de precipitación serán sobre las regiones occidente, suroccidente, sur, oriente y áreas del centro.

La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 30 grados Celsius, 33 en Choluteca, 31 en Colón, 30 en Comayagua, 28 en Copán, 32 en Cortés, 28 en El Paraíso y Francisco Morazán, 30 en Gracias a Dios, 22 en Intibucá y 31 en Islas de la Bahía.

Mientras que en La Paz la temperatura será de 30 grados Celsius, 28 en Lempira, 27 en Ocotepeque, 32 en Olancho, 30 en Santa Bárbara, 32 en Valle y 29 en Yoro. AG