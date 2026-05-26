Frase del día

“Este país lo que necesita es voluntad y güevos para abandonar los intereses y compromisos particulares y dedicarse verdaderamente a resolverle al pueblo hondureño que está de rodillas”.

Por: Proceso Digital

Johel Zelaya • Fiscal General destituido

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