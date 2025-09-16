Frase del día«Este no es un tema de amistad o de enemistad (crisis sanitaria entre SESAL y enfermeras auxiliares), es un tema gremial y con las autoridades de la Secretaría de Salud».Por: Proceso Digital16 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Josué Orellana | Presidente de ANEEAH Noticias recientes Ciencia y TecnologíaChatGPT tropieza como un alumno frente a un enigma matemático de 2,400 años PolíticaMagistrado Mario Flores Urrutia asume presidencia del TJE SaludPGR y enfermeras del Hospital Escuela suscriben acuerdo conciliatorio sobre reconocimiento de derechos laborales Liga NacionalMotagua vence al Platense y sube al cuarto lugar del Apertura hondureño PolíticaNasralla se reúne con congresistas de EEUU para dialogar sobre TPS y elecciones generales