Este miércoles se reanuda negociación del salario mínimo 2026

Tegucigalpa – Este miércoles se reanudan las negociaciones del salario mínimo para el 2026 en Honduras, informó el viceministro de Trabajo, Daniel Discua.

Comentó que estarán presentes los tres miembros propietarios y suplentes de la Secretaría de Trabajo, sector obrero y sector privado.

Discua manifestó que se espera que se apruebe un reglamento de debate, exposición de la dirección de salarios de la Secretaría del Trabajo sobre los indicadores como el de precio al consumidor, canasta básica y pobreza.

Señaló que las partes obreras y sector privado deben llegar a un acuerdo y entendimiento.

El funcionario sostuvo que la figura de retroactividad del pago de salario es un acuerdo que debe alcanzar las partes involucradas, pero que hay una buena voluntad de los representantes obreros y del sector privado.

Reveló que el índice de precio al consumidor (IPC) de Honduras cerró el 2025 en 4.98 %. AG