Este miércoles se reanuda audiencia inicial a ciudadano estadounidense Murray Paul Farmer

Tegucigalpa– Hoy se reanudará en los tribunales la audiencia contra Murray Paul Farmer, empresario estadounidense acusado de un millonario fraude en perjuicio del Estado de Honduras.

Farmer fue capturado el pasado 17 de marzo en el aeropuerto de Palmerola, en Comayagua, mientras intentaba ingresar al país, y fue puesto a disposición del Poder Judicial para enfrentar el proceso penal por el presunto delito de fraude.

En la audiencia inicial celebrada el 18 de marzo, un juez de letras declaró a Farmer imputado por el caso y dictó medidas cautelares, entre ellas arresto domiciliario y prohibición de salir del país, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

La acusación está relacionada con un supuesto laudo arbitral ilegal que habría obligado al Estado hondureño a pagar más de 3,000 millones de lempiras, según señalan las investigaciones del Ministerio Público. IR