Este miércoles inician audiencias para elegir aspirantes al CNE y TJE

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, informó que de los ocho autopostulantes que debían subsanar sus documentos y requisitos, cinco ya lo hicieron.

Para los cargos disponibles aplicaron 59 personas que buscan ser consejeros del Consejo Nacional Electoral y 41 optan por una magistratura en el Tribunal de Justicia Electoral.

Además, el presidente Tomás Zambrano ya ordenó la realización de pruebas psicológicas, psicométricas y audiencias que serán transmitidas por los canales audiovisuales y oficiales del Congreso Nacional, detalló.

Miembros de las universidades, sociedad civil y el pueblo hondureño están invitados a ser partícipes de este proceso que buscará elegir a los representantes de los órganos electorales para las próximas elecciones, sostuvo.

Sostuvo que las audiencias estarán realizándose de 8 de la mañana a 8 de la noche.

Afirmó que se iniciaran con los candidatos de aspiran al CNE.

Aseguró que en unas dos semanas estarían dando la lista de 18 personas serán las nominadas.

Descartó que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López vayan a solicitar un persono al pleno del Congreso Nacional. IR