Este martes vence el plazo para aplicar al primer ciclo de becas de Sedesol

Tegucigalpa- Este martes vence el plazo para postularse al primer ciclo del programa de becas impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mediante el cual el Gobierno otorgará un apoyo económico mensual de 4,000 lempiras a estudiantes de universidades públicas y privadas del país.

Las autoridades recordaron que las solicitudes pueden presentarse únicamente durante las últimas horas de este martes a través de la plataforma digital habilitada para el programa, por lo que exhortaron a los interesados a completar el proceso antes del cierre de la convocatoria.

El beneficio está dirigido a estudiantes que cursan licenciaturas, pregrados y posgrados, incluyendo programas de maestría, en instituciones de educación superior públicas o privadas de Honduras.

Sedesol indicó que, una vez concluya el período de inscripción, se realizará la revisión de los requisitos presentados por cada aspirante. Posteriormente, quienes cumplan con los criterios establecidos serán contactados para continuar con el proceso de selección correspondiente a este primer ciclo de becas.

Las autoridades destacaron que el trámite es 100 % en línea, por lo que no es necesario realizar gestiones presenciales para presentar la solicitud.

Los interesados pueden completar su aplicación a través del portal oficial del programa de becas de Sedesol antes de que finalice la convocatoria este martes.LB