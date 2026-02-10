Este martes continúa la audiencia inicial para una docena de imputados por caso “Chequesol”

Tegucigalpa- Este martes continúa la audiencia inicial para los 12 imputados en el caso de millonario fraude en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El viernes dio inicio la audiencia inicial, pero la misma fue suspendida y trasladada para este martes a las 9:00 de la mañana.

En esta audiencia no estarán presentes los imputados según confirmaron la mayoría de las defensas.

Los imputados son la diputada Isis Cuéllar, el exministro José Carlos Cardona, asimismo, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales, Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano, Paola Pérez y Mirza Sánchez Maradiaga.

Todos los imputados gozan de arresto domiciliario.

A estas personas se les imputan delitos de fraude, fondos destinados a programas de desarrollo económico y social, principalmente en el departamento de Copán.

El caso investiga presuntas irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que recursos públicos no llegaron a sus beneficiarios finales y fueron desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.

Relación de hechos

El caso del “cheque video” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el ahora exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

Este hecho provocó que rodara la cabeza de Cardona como titular de Sedesol, mientras que a Cuéllar, en teoría, la suspendieron de todos los cargos de Libre según lo difundido en un comunicado de su asamblea partidaria, además la vetaron como diputada del Congreso Nacional y candidata a reelegirse como legisladora. Todo ello quedó en discurso y Cuéllar ha recobrado su vigencia política.

En el material audiovisual, la congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere Cuéllar en la conversación con el titular de Sedesol.

La diputada Cuéllar menciona que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras.

El lunes se presentó un requerimiento fiscal con orden de captura inmediata en contra de Cuéllar y Cardona, así como otras 10 personas más. IR