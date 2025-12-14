Este lunes vence plazo para que políticos que participaron en elecciones del 30 de noviembre rindan cuentas

Tegucigalpa – Este lunes a la medianoche vence el plazo para que los políticos que participaron en las elecciones del 30 de noviembre rindan cuentas.

Así lo informo este fin de semana el comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Emilio Hércules, quien lamentó que hasta ahora muy pocos políticos han presentado su rendición de cuentas.

“Estamos en este momento en un número muy bajo de recepción de informes”, reprochó el funcionario.

En ese sentido, pidió a todos los políticos que participaron en las elecciones, independientemente si ganaron o perdieron, que rindan cuentas.

De acuerdo a la Ley Electoral y la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, todos los aspirantes a un cargo de elección popular que participen en un proceso electoral deben rendir cuentas.

El artículo 48 d la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos reza que:

Los candidatos y candidatas a los Movimientos Internos y a su Partido Político, según sea el caso, deben presentar: 1) El informe financiero de sus ingresos y egresos destinados a campaña electoral, en un plazo de quince (15) días calendario siguientes a la fecha de la celebración de las elecciones, una copia de este informe debe ser enviado simultáneamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE); y,

2) Proporcionar a la Unidad, cuando lo solicite, cualquier información o documento relacionado con sus operaciones financieras de campaña electoral. (RO)