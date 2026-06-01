Este lunes se conocerá fallo contra 11 agentes de la Dipampco vinculados en caso de filipino

Tegucigalpa– Este día se conocerá el fallo del juicio oral y público contra 11 agentes de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), acusados de su presunta participación en delitos de tortura y robo en perjuicio de un ciudadano de nacionalidad filipina.

–Según el proceso judicial la gravedad de los hechos investigados, que habrían ocurrido en 2023 durante un supuesto falso allanamiento ejecutado en la zona norte de Honduras.

De acuerdo con la acusación, los agentes habrían participado en una operación irregular en la que la víctima fue sometida a actos de tortura y posteriormente despojada de sus bienes. El caso fue llevado a los tribunales tras una serie de investigaciones impulsadas por las autoridades competentes.

La resolución que emita el tribunal será determinante para establecer la responsabilidad de los imputados, quienes enfrentan cargos relacionados con abuso de autoridad y otros delitos vinculados al hecho denunciado.

El fallo es esperado por organismos de derechos humanos, sectores de la sociedad civil y autoridades judiciales, debido a que el caso involucra a miembros de una unidad policial especializada que recientemente fue desarticulada por decisión del Estado. IR