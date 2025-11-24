Este lunes salen maletas electorales hacia Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Santa Bárbara

Tegucigalpa – Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), informaron que este lunes salen las maletas electorales para los departamentos de Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Santa Bárbara.

Esta mañana se empezaron a cargar las maletas electorales que van hacia Gracias a Dios. Mientras que a mediodía las que van hacia las Islas de la Bahía.

Asimismo, en la tarde salen las maletas electorales que van hacia el departamento de Santa Bárbara.

Para mañana martes, saldrán las maletas electorales de los departamentos de Olancho, Choluteca y Valle.

El miércoles se realizarán las que van para los departamentos de La Paz, Comayagua y El Paraíso.

El sábado está programada la distribución de las maletas electorales de Francisco Morazán. IR