Este lunes inicia juicio contra exjuez Marco Vallecillo

Tegucigalpa- El juicio contra el exjuez Marco Vallecillo, inicia este lunes 22 de septiembre y el mismo culminará el 26 de ese mes, confirmó la portavoz de los tribunales de justicia, Bárbara Castillo.

El inicio del juicio está programado a las 9:00 de la mañana. Vallecillo es acusado del delito de extorsión.

En la audiencia de presentación de medios de prueba o audiencia preliminar el juez admitió todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público y de la defensa.

El requerimiento del Ministerio Público señala que el juez y Nelson Sierra amenazaban a un testigo protegido con que la Unidad Fiscal Especializada de Redes de Corrupción (Uferco) le presentaría un requerimiento fiscal en su contra.

Ambos pretendían recibir tres millones de lempiras como parte del esquema extorsivo tras presionar a un testigo protegido para que pagara.

Marco Vallecillo era el coordinador del circuito de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción cuando fue capturado el 17 de agosto de 2024. IR