Este lunes es el primer paso para garantizar estabilidad política y social en el país, dice Iroshka Elvir

Tegucigalpa – La diputada liberal Iroshka Elvir señaló que este lunes 12.01.2026. es el primer paso para garantizar estabilidad política y social en el país.

El llamado de la esposa del expresidenciable liberal, Salvador Nasralla, se hace en la previa de una reunión en la que participarán los 41 diputados electos para el Congreso 2026-2030.

“Por Honduras y por la historia: ¡Unidad Liberal! Liberales, mañana no es un día cualquiera, es el primer paso para garantizar estabilidad política y social en el país, expresó Elvir.

Seguidamente, explicó que “nuestra democracia nos llama a cumplir un rol histórico que no admite titubeos. El pueblo hondureño fue claro en las urnas y nuestro deber es honrar cada voto defendiendo la independencia de poderes”.

Subrayó que la Constitución es sagrada: el primer poder del Estado no puede, ni debe, estar subordinado a nadie. Para garantizar una verdadera República, el Partido Liberal debe levantarse como una sola fuerza, dejando atrás cualquier diferencia personal y buscar la presidencia del Congrego Nacional.

Finalizó su mensaje afirmando: “Hago un llamado a mis compañeros diputados: unámonos en una unidad granítica. Seamos esa fuerza que devuelve la esperanza y el equilibrio a nuestra nación. ¡Por nuestra bandera, por nuestra historia y por Honduras!”. JS