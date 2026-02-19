Este jueves será juramentada la Comisión Tripartita para Negociar el Nuevo Salario Mínimo

Tegucigalpa – Este jueves 19 de febrero se realizará la juramentación oficial de la Comisión de Negociación del Salario Mínimo, instancia que tendrá la responsabilidad de discutir y acordar el nuevo ajuste salarial para los trabajadores del país, confirmó el subsecretario de Trabajo, Daniel Discua.

Según explicó el funcionario, la comisión estará conformada de manera tripartita, con tres representantes propietarios del sector obrero, tres del sector privado y tres del sector gubernamental, garantizando la participación equitativa de los actores involucrados en el proceso.

“Hemos sido convocados formalmente por el ministro Fernando Puerto. Mañana estaremos en la juramentación de la comisión, donde habrá tres miembros propietarios del sector obrero, tres del sector privado y tres del sector gubernamental. Yo soy uno de los miembros propietarios de esta comisión que va a negociar el nuevo salario mínimo para todos nuestros trabajadores”, expresó Discua.

La instalación de esta comisión marca el inicio formal de las negociaciones salariales, un proceso clave para la economía nacional, ya que impacta tanto en el poder adquisitivo de los trabajadores como en la operatividad del sector empresarial.

Tras la juramentación, se prevé que inicien las mesas de diálogo y análisis técnico para definir el ajuste al salario mínimo, tomando en cuenta las condiciones económicas actuales del país, partiendo del índice de inflación del Banco Central de Honduras. LB