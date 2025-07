«Este fiscal es absolutamente incompetente en caso de Juan López»: padre Melo

Tegucigalpa- El sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos, padre Ismael Moreno (Padre Melo), arremetió contra el fiscal general de la República, Johel Zelaya, a quien acusó de actuar con negligencia e incompetencia en el caso del asesinato del ambientalista Juan López.

– “Las situaciones políticas al final se arreglan. Lo único que no se arregla es la profundización de la pobreza”, apuntó el padre Melo.

“El Ministerio Público, a través de este fiscal, (Johel Zelaya), que es absolutamente incompetente en relación con el caso de Juan López, debe actuar no por razones políticas sino por razones de justicia”, expresó el religioso. Según Moreno, el fiscal general tiene conocimiento de quiénes están detrás del crimen, pero opta por guardar silencio y congelar las acciones judiciales.

“Él tiene seguramente la información de quién, en las redes de criminalidad, dio la orden para el asesinato de Juan López, pero no solamente se calla, sino que guarda todas las decisiones para que no se tomen jurídicamente, sino políticamente”, denunció el sacerdote.

Clase política se las arregla lo que no arreglan es pobreza

Sobre la crisis política que enfrenta el país, especialmente en torno al estancamiento del proceso electoral y los conflictos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), el padre Melo fue tajante al señalar que la clase política suele resolver sus diferencias, pero la pobreza sigue creciendo sin freno.

“Las situaciones políticas al final se arreglan. Lo único que no se arregla es la profundización de la pobreza”, apuntó. Y añadió una crítica al sistema electoral hondureño: “En las elecciones, las decisiones finales no se definen en la mesa receptora de votos, no lo define la persona que va a votar, sino que se toman en espacios muy reducidos, sin tomar en cuenta a los votantes, utilizando a los votantes y con frecuencia en contra de los votantes”.

En relación con los temores de sectores que advierten sobre una “cubanización” o “venezolanización” del país, el padre Melo fue categórico al descartarlo, aunque no sin lanzar una advertencia más grave. “Es falso eso de creer que aquí se va a cubanizar o se va a venezolanizar. Aquí lo que vamos a seguir haciendo es hondureñizando la pobreza y la miseria en el país”, sentenció.

Según el también director de Radio Progreso, mientras se sigan postergando las reformas estructurales y se mantenga la exclusión social, Honduras seguirá profundizando sus desigualdades, sin importar qué partido político esté en el poder. LB