Este fin de semana 14 puntos de la capital permanecen intervenidos por nueva División Antiextorsión

Tegucigalpa – Este fin de semana fueron intervenidos de forma permanente 14 puntos de taxis en la capital hondureña por parte de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas.

Así lo informó Mario Fu, portavoz de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

“Ya se están fortaleciendo los trabajos operativos de intervención en algunos puntos y terminales de transporte en diferentes puntos de la capital”, expresó.

Entre los puntos intervenidos se encuentra el punto de taxis de la ruta Centro-Kennedy.

El objetivo es prevenir el delito de la extorsión, por lo que, también se hacen labores de inteligencia.

Fu anunció que en las próximas horas darán captura a los autores de los últimos atentados contra taxistas.

Adelantó que según la investigación existe una asociación o participación activa de parte de los mismos transportistas para llevar a cabo el delito de la extorsión en dicho punto de taxis de la capital. (RO)