Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios «Este es un momento diferente, porque veníamos de sufrir mucho en los dos partidos anteriores, queríamos la clasificación mucho antes, pero esto es así, llegaremos al siguiente partido con esa hambre, dándolo todo pase lo que pase».25 de junio de 2026USA 2026 - Frase del díaPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión Gonzalo Plata • Jugador de Ecuador + noticiasEspaña se enfrentará a Austria en dieciseisavos, con Croacia o Portugal en el horizonte 27 de junio de 2026 Portada Mundial 28.06.2026. 27 de junio de 2026 España-Austria y Suiza-Argelia cierran la lista de emparejamientos en dieciseisavos 27 de junio de 2026 1-3. Messi sigue rompiendo récords: sexto gol en el Mundial y 19 en todas las Copas 27 de junio de 2026 1-3. Misión cumplida: Argentina gana con unidad B y Messi suma gol en media hora de juego 27 de junio de 2026