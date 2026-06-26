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«Este es un momento diferente, porque veníamos de sufrir mucho en los dos partidos anteriores, queríamos la clasificación mucho antes, pero esto es así, llegaremos al siguiente partido con esa hambre, dándolo todo pase lo que pase».

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Gonzalo Plata • Jugador de Ecuador

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