Este es un juicio altamente politizado, dice Mario Morazán en su comparecencia en el CN

Tegucigalpa – El suspendido magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán inició su comparecencia ante el pleno del Congreso Nacional luego de ser sometido a juicio político por sus actuaciones en las elecciones de 2025.

– “Soy un juez jurisdiccional, no soy inmune, pero deben de haber causales y un proceso con garantías”, reclamó el funcionarios suspendido.

“Este es un juicio altamente politizado”, dijo el funcionario suspendido.

Comenzó su disertación afirmando: “Usted –en referencia a Tomás Zambrano– está ante un juez decente de una alta corte que debe estar en el pódium, usted es un indecente. Pero si no nos permiten el pódium de cualquier lugar hablaremos a la población, si la nueva narcodictadura nos quiere aquí, de aquí vamos a hablar”.

El titular de la Cámara lo llamó al orden y le solicitó que se centrara en los aspectos de la denuncia de juicio político, y le advirtió que cada vez que se saliera de los cánones del respeto se le inhabilitaría el sonido.

Morazán cuestionó que no quiso recusar a muchos diputados de la Cámara porque si se hubiera atrevido se iría medio Congreso e inmediatamente ordenarían su captura.

Negó que desde el TJE se retrasó el cronograma electoral como se le imputan a sus actuaciones.

Criticó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha cuestionado la ley de juicio político que se emplea en Honduras porque no vela por las garantías de los encausados.

Se quejó que durante el procedimiento de juicio político se han violentado sus derechos y refirió que este no es un procedimiento arbitrario

Dijo que el informe la comisión legislativa ya lo tenía listo desde anoche (miércoles) y lamentó que no se le haya sido entregado con 24 horas de anticipación.

Denunció que la seguridad le fue retirada aún siendo funcionario y pidió a sus familiares que no crean versiones en el caso que deriven en una presunta muerte porque ni piensa suicidarse, tampoco tirarse de un balcón y mucho menos espera ser alcanzado por un rayo.

El funcionario suspendido dijo que se consumará una ilegalidad con la destitución de su cargo porque ya tienen listos los 90 votos. Defendió que el TJE nunca retrasó el cronograma o algún expediente que conoció.

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