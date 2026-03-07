“Este es un encuentro clave para América Latina en la economía, la seguridad y la política de nuestros países”: Nasry Asfura

Miami, EEUU – Presidente de Honduras, Nasry Asfura asiste la mañana de este sábado a la Cumbre “Escudo de las Américas” convocada por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Miami, Florida, Estados Unidos.

El Presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, participará hoy en la Cumbre Escudo de las Américas, un encuentro internacional que reunirá a mandatarios del continente para dialogar sobre temas clave como la economía, la seguridad regional y la cooperación política entre los países del hemisferio.

La reunión se desarrollará en Miami, Florida, Estados Unidos, y será encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien convocó a líderes de América Latina y el Caribe para fortalecer la coordinación regional frente a los desafíos comunes.

En la cumbre participarán los siguientes mandatarios del continente:

• Javier Milei – Presidente de Argentina

• Nasry Asfura – Presidente de Honduras

• Rodrigo Paz Pereira – Presidente de Bolivia

• Rodrigo Chaves – Presidente de Costa Rica

• Daniel Noboa – Presidente de Ecuador

• Nayib Bukele – Presidente de El Salvador

• Luis Abinader – Presidente de República Dominicana

• Mohamed Irfaan Ali – Presidente de Guyana

• José Raúl Mulino – Presidente de Panamá

• Santiago Peña – Presidente de Paraguay

• Kamla Persad-Bissessar – Primera Ministra de Trinidad y Tobago

• José Antonio Kast – Presidente electo de Chile

Este encuentro es considerado uno de los espacios de diálogo más relevantes del momento para América Latina, donde los líderes discutirán estrategias para fortalecer la cooperación hemisférica, impulsar el crecimiento económico y reforzar la seguridad regional.

La entrada del presidente hondureño Nasry Asfura para el encuentro de aliados latinoamericanos con Trump este sábado en Miami, EEUU.

El Presidente hondureño destacó la importancia de la participación de Honduras en este foro internacional. “Este es un encuentro clave para América Latina en la economía, la seguridad y la política de nuestros países. Los desafíos que enfrentamos requieren diálogo, cooperación y visión compartida para construir oportunidades para nuestros pueblos”.

La llegada del presidente hondureño Nasry Asfura a la cumbre convocada por Donald Trump este sábado en Miami, EEUU.

Asimismo, el mandatario subrayó que la cumbre permitirá avanzar en una agenda común entre los países del continente. “La Cumbre Escudo de las Américas representa un espacio fundamental donde líderes del continente podremos definir el rumbo de la cooperación regional y fortalecer los lazos que nos unen como naciones”.

La participación de Honduras reafirma el compromiso del gobierno del Presidente Asfura de mantener una política exterior activa, orientada a fortalecer las relaciones internacionales, promover inversiones y trabajar junto a los países aliados para impulsar el desarrollo, la estabilidad y la prosperidad de la región. JS