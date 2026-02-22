Este domingo matan a balazos a joven en Comayagua y a otros dos en Yoro

Tegucigalpa – Un joven fue ultimado a balazos la mañana de este domingo en la colonia 9 de noviembre de Comayagua, zona central de Honduras. Igualmente, dos más fueron ejecutados en Yoro.

La información preliminar establece que el ahora occiso, aun no identificado, había departido con unos amigos y mientras se conducía a su vivienda fue interceptado por desconocidos que lo asesinaron a disparos.

El cuerpo sin vida del malogrado hombre quedó a la par de una calle en la referida zona comayagüense.

En Yoro, dos hombres fueron ultimados en diferentes hechos. Uno, a punta de balas en el parque central del municipio de Yoro, mientras otro fue ejecutado a pedradas en El Negrito. No se conocen los nombres de ambos.

Al menos seis homicidios diarios se registran en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH.